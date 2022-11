Cerimônia abre a Copa Los Andes 2022 no Country Club

A abertura oficial da Copa Los Andes 2022 - 76° Campeonato Sul-Americano por Equipes, aconteceu na entrada da noite de terça-feira (22), e terá seguimento até o domingo, 26 de novembro, no Porto Alegre Country Club, reunindo delegações de nove países. Considerado o mais importante campeonato de golfe do hemisfério sul, esta é a primeira vez que Porto Alegre sedia as competições que acontecem a cada 10 anos no Brasil. “Ser escolhido para sediar um campeonato deste porte é motivo de muito orgulho, afinal, estamos reunindo os 90 melhores jogadores amadores de golfe da América do Sul e mostrando ao mundo a qualidade da nossa cancha, recentemente reformada e totalmente estruturada para receber um torneio desta envergadura”, disse o presidente do Porto Alegre Country Club, Carlos Geraldo Coelho Silva. Após o tradicional desfile de apresentação das delegações integrantes do campeonato, com golfistas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela, a cerimônia teve a execução do hino nacional brasileiro e hasteamento das bandeiras dos países participantes. Um dos detalhes simpáticos da apresentação ficou por conta da presença das crianças que carregavam as placas com os nomes das delegações, todos alunos da escola de golfe do Country Club, a Handicap, ou seja, integrantes do projeto social desenvolvido pelo PACC que já revelou vários novos talentos do golfe. As equipes e demais convidados presentes participaram de um coquetel comemorativo servido na área externa do clube logo após o cerimonial de abertura em que participou a diretoria do Country Club, imprensa e demais autoridades presentes.

Integram a Equipe Feminina: Fernanda Lacaz, Meilin Hoshino, Martina Collares, Nina Rissi e Valentina Bosselmann, capitaneadas por Lucília Agrifoglio. No masculino, estão Andrey Xavier, Fred Biondi, Guilherme Grinberg, Marcos Negrini e Matheus Balestrin. O capitão será Octávio Villar, também presidente da Federação Rio-grandense de Golfe (FRGG). A Copa Los Andes 2022 é uma realização da Federação Sul-Americana de Golfe em parceria com a Confederação Brasileira de Golfe, Federação Rio-grandense de Golfe e o Porto Alegre Country Club. A delegação brasileira participa da Copa Los Andes 2022 com o apoio da Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe) e do Comitê Olímpico do Brasil (COB), através de projetos com recursos da Lei das Loterias.