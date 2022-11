Cenário Inspirado para o Debut

Em mais uma edição de seu concorrido Baile de Debutantes, o Grêmio Náutico União apresentou no sábado passado 43 meninas em um cenário ricamente ornamentado com uma profusão de flores coloridas, dando um toque de feminilidade e juventude ao novíssimo Salão União, da sede Alto Petrópolis. Desde já, esta edição do debut, em que recepcionavam pais e familiares o casal-presidente Paulo José Kolberg Bing e Cláudia Scheer Bing, se insere na história da vida social do clube como uma das mais bonitas, bem iluminadas e harmoniosas ambientações de festas dedicadas à apresentação de debutantes à sociedade.

Protagonismo

Ao comemorar 40 anos dedicados ao Direito de Família e Planejamento Sucessório, Karime Costalunga passa a liderar o escritório da família, que permanece contando com a presença da advogada Sáloa Neme da Silva e de José Naja Neme da Silva na equipe. Com mestrado e doutorado pela Ufrgs, Karime também se dedica às aulas no pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), de São Paulo, no Instituto de Ensino Superior e Pesquisa (Insper) e no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), todos em São Paulo.

Temas da Atualidade

Eduardo Fernandez, Shane Christensen e Giovanni Jarros Tumelero

Ramiro Sanchez/JC

O almoço-debate promovido pelo Lide/RS, Grupo de Líderes Empresariais do RS, na última sexta-feira, contou com a participação do cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Shane Christensen, no centro das conversas. Eduardo Fernandez conduziu o debate que ocorreu em um salão especialmente montado para a ocasião no Galeto Di Paolo, no Boulevard Aeroporto, repleto de empresários de vários setores da economia gaúcha. Na pauta, o futuro das relações comerciais e diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. A reunião teve o apoio do Jornal do Comércio e de Martha Becker Connections.

Experiências únicas

Influenciadora digital, Valentina Torres Machado

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC