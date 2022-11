Uma exposição singular

Ivan Mattos

A abertura da exposição Singular, composta por registros fotográficos sobre a arquitetura da Fundação Iberê Camargo, celebrando o arquiteto português Álvaro Siza, ocupou os espaços da Dell Anno, no começo da noite de quinta-feira passada. As fotos de Roberto Majola tiveram o complemento de uma conversa ilustrada com a pesquisadora Beth Venzon, que abordou a contemporaneidade através da moda e seus diálogos e conexões com a arte, a arquitetura e as novas tecnologias que produzem e reproduzem novos caminhos e cenários, tendo a natureza como ponto de referência. A mostra fotográfica itinerante, que irá de "Porto a Porto", inicia em Porto Alegre, e passará por 15 cidades brasileiras com lojas da Dell Anno, finalizando na cidade do Porto, em Portugal, onde vive o arquiteto, no mês de seu aniversário.