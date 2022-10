Em Sintonia com a Natureza

Inspirados pelos quatro elementos da natureza, os arquitetos Vinicius Siega e Luciane De Carli apresentaram na manhã de quarta-feira passada, durante um brunch para imprensa e convidados, suas criações da Coleção Quattro, para a Saccaro, com móveis em formas orgânicas e fibras naturais. Arquitetos e decoradores participaram do encontro realizado no prédio que já foi sede da MPM Propaganda e da NET e, em breve, receberá empreendimento imobiliário da Sopra Incorporadora. Obras de arte da coleção Terra, Água e Ar, integrante da 13º Bienal do Mercosul, dividiam os amplos espaços de vista espetacular para a cidade, em perfeita sintonia com os lançamentos apresentados.

Boulevard Encantado

Fabio Vitória, CEO do Boulevard Encantado

TÂNIA MEINERZ/JC

O lançamento do complexo turístico do Boulevard Encantado ocorreu na quarta-feira passada, no Multiverso Experience, no Cais Embarcadero, revelando todas as instalações que complementam a atração principal, o Cristo Protetor, localizado em Encantado. Previsto para inaugurar em novembro de 2023, o empreendimento contará com centro de eventos, entretenimento e gastronomia; áreas de lazer; centro comercial; o Hotel Laghetto Encantado; e o Multiverso Experience, projetado exclusivamente para o espaço. Com um investimento inicial de 50 milhões, a obra começou em setembro passado, e, segundo Fábio Vitória, CEO do Boulevard que apresentou o projeto, "a obra estimula ainda mais o desenvolvimento da região pelo fortalecimento do turismo que ele impulsiona no Estado".

Sabor escandinavo

A próxima edição do projeto Mesa de Cinema, que une gastronomia e conversas sobre filmes inspirados na boa mesa, terá como tema o filme Sabor do Desejo, de Christoffer Boe, inspirando o jantar baseado na culinária escandinava. Esta última edição do ano, no próximo dia 1 de novembro, será realizada no novo restaurante A Casa, com a participação do chef Ricardo Dornelles, vencedor do Bocuse d'Or Brasil 2019, medalha de bronze na Worldskills 2015, e um dos principais nomes da moderna gastronomia gaúcha. Rejane Martins e Roger Lerina serão os mediadores das conversas.

Ocupações de arte

Ocupações - Dias Gomes e Tônia Carrero

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC