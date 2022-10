Intercity Canoas

A 45ª operação da rede Intercity, no Complexo Maxplaza, em Canoas, teve inauguração festiva esta semana com coquetel reunindo mais de 300 convidados, entre empresários e comunidade local. Integrado à infraestrutura do empreendimento, o novo restaurante comandado por Nelson Ramalho, apresenta um cardápio assinado pelo chef Felipe di Sicca em parceria com a equipe da Mule Bule. A noite contou com show da dupla Kênia e Quinara e apresentação do DJ Lê Araújo. Pertencente à rede Intercity Hotels e ao grupo ICH Administração de Hotéis, a unidade canoense conta com 162 quartos, fitness center e Centro de Eventos com capacidade para atender até 700 pessoas, com quatro salas modulares em ponto estratégico de Canoas.

Celebração

O Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos IBTeC) reuniu lideranças empresariais, políticas e de instituições de ensino para o jantar em comemoração aos 50 anos da instituição, no NH Hall, em Novo Hamburgo. Considerado "o braço tecnológico do setor calçadista", a entidade atua na certificação de qualidade, desenvolvimento de novas tecnologias, além de pesquisa e inovação para setores como o coureiro-calçadista, e outros segmentos, como segurança, produtos têxteis, químicos, luvas, vestimentas, máscaras de proteção facial e móveis.

Recital criativo

O contratenor Gonzalo Lamego surpreendeu o público com sua ousadia em unir o canto lírico ao moderno universo Drag Queen, em sua apresentação no Recital de Meio de Curso, no Auditório Tasso Corrêa, na semana passada. O bajeense, que desde 2020 é bacharelando em canto na Ufrgs, se dedica a explorar diferentes repertórios vocais através de sua performer Saturna. Orientado pelo tenor Flávio Leite e pela professora Silvia Carvalho, acompanhado pelo pianista Eduardo Knob, interpretou árias em seis idiomas, exibindo um rico figurino de inspiração nas cortes francesas de Luís XIV. "O Gonzalo Lamego é um multi-artista e possui uma característica dos que vão muito longe; são únicos e autênticos com sua arte", comentou Leite.

Momentos de Arte

Isaac Pechansky, Nara Birmann Sirotsky e Clara Pechansky

