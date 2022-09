Mostra à beira do Guaíba

A abertura da quinta edição da Mostra EliteDesign valorizou mais uma vez os espaços à beira do Guaíba, com vista privilegiada dos diversos recantos do Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre - GPA, o mais antigo do Brasil. Até o dia 13 de novembro, os 39 ambientes criados por mais de 60 profissionais entre arquitetos, decoradores, designers, paisagistas e novos talentos do mercado estarão abertos à visitação, de quinta-feira até domingo. Flávia Sffair e Paulo Pedroso, diretores da mostra, receberam convidados para um bate-papo e boas-vindas aos novos expositores e parceiros desta edição que chega com muitas novidades em materiais e propostas de ambientes inovadores.

Clash of Chefs

A primeira semifinal dos embates da plataforma Clash of Chefs, comandada por Anderson Caruso, ocorreu nos domínios de Jefferson Fürstenau, na Kia Sun Motors, no sábado passado. Reunindo os chefs Fábio Loureiro e Lauren Macedo, a etapa classificatória teve auditoria do chef Moisés Basso, dando vitória ao chef Fábio Loureiro com sua releitura de salmão selado. A próxima semifinal será disputada em 15 de outubro, entre os chefs Eduardo Lemos e Pablo Nunes. A grande final está marcada para 5 de novembro.

Andaime de arte

Alice Floriano, Diego Vacchi e Mahara Soldan

/TÂNIA MEINERZ/JC

Unindo a colaboração e o trabalho autoral de diversos artistas visuais, coletivos e marcas locais, a loja Andaime, instalada no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana, teve sua abertura oficial na quarta-feira que passou, em mais uma ação para valorizar a Travessa dos Cataventos, no centro cultural. Gerida e administrada pelos sócios Alice Floriano, Diego Vacchi e Mahara Soldan, o espaço contempla peças originais assinadas por designers jovens, produtos gastronômicos regionais produzidos pelo Clube do Queijo Gaúcho, séries de arte aplicada, objetos de cerâmica e artigos de vestuário.

Exposição

André Santos e Vivi Possa na exposição dele, "O tempo na pele", que está no Theatro São Pedro até o dia 25 de setembro

/VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

Preservação da memória

Samara Gerlache e Patrick Braz Molina

/VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC