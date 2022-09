Para viver a Bienal do Mercosul

Ivan Mattos

A abertura festiva da 13ª Bienal do Mercosul, na entrada da noite de quinta-feira passada, no Instituto Caldeira, foi conduzida por Carmen Ferrão, Marcello Dantas, Alexandre Skovronski e demais integrantes da diretoria da mostra, que receberam autoridades, patrocinadores, imprensa e demais convidados para o entusiasmado cerimonial de boas-vindas. O escultor espanhol Jaume Plensa, um dos artistas convidados desta edição e que tem sua obra Silent Hortense, instalada em frente à Fundação Iberê Camargo, foi um dos mais solicitados da noite. Com o tema Trauma, Sonho e Fuga, a mostra de arte ocupa 11 espaços culturais de Porto Alegre, além de galerias, ruas e espaços públicos, propondo a vivência de experiências conjuntas de arte e superação em tempos pós-pandemia. A apresentação da Orquestra Villa-Lobos e do músico Hique Gomes complementaram a recepção.