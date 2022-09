Bon Gourmet e sua trajetória inovadora

Ivan Mattos

A Confraria Bon Gourmet, formada por um grupo de empresários e amantes da gastronomia, no Hotel Plaza São Rafael, em 1976, tendo por fundador e idealizador João Ernesto Schmidt, comemorou seus 46 anos, na terça-feira (13), no espaço do Pâtissier Marcelo Gonçalves. A primeira confraria gastronômica exclusivamente masculina, atualmente gerida por Carlos Alberto Pippi da Motta, Flávio Del Mese, Paulo Holterman, Mário Espíndola, Gilberto Cabeda, José Cláudio Kruse e André Hermann, teve a cozinha pilotada por Newton Kalil e Espíndola que prepararam para o jantar burrata ao pesto servida em fundo de champignon, bacalhau com aspargos e de sobremesa, mil folhas de bergamota, especialidade de Marcelo Gonçalves, o anfitrião. Entre as inúmeras histórias, Paulo Gasparotto lembrou da participação da jornalista Gilda Marinho, que foi a primeira mulher a integrar um dos jantares do grupo. A importância histórica da Bon Gourmet reside na ideia visionária do fundador, Schmidt, que deu um passo decisivo para o aprimoramento e desenvolvimento da gastronomia gaúcha, originando todas as outras confrarias semelhantes – o próprio Pippi da Motta e alguns dos integrantes da Bom Gourmet fundaram outros grupos como o União Cooks, por exemplo. Atualmente o grupo se reúne na primeira terça-feira do mês.