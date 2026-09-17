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Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 18:26

Vinícola gaúcha em São Paulo

Arte/JC
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A Don Giovanni celebrou parceria em São Paulo com Olivier Anquier na abertura do Arquivo Anquier esta semana. A vinícola gaúcha de Pinto Bandeira é patrocinadora do novo espaço cultural instalado na Praça da República, centro da capital paulista, onde espumantes e vinhos da marca foram servidos na inauguração. A relação entre a vinícola e o padeiro, empresário e comunicador Olivier Anquier, construída há mais de duas décadas, remonta ao início dos anos 2000, quando o francês desenvolveu, junto com a DG, um espumante de marca própria. Hoje, essa conexão também se estende aos negócios de Olivier no Sudeste.

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