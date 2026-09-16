Bibliotecas RS ganham livros

Escolas municipais de Santo Antônio da Patrulha e Canela recebem 800 livros do Projeto Bibliotecas RS, com apoio da Santa Lúcia Distribuidora de Combustíveis. Cerca de 500 alunos das escolas Nercy Rosa e Cônego João Marchesi terão à disposição títulos selecionados pela curadora Kátia Chiaradia. As entregas ocorrem na semana que vem em Santo Antônio da Patrulha e em Canela, com presença da coordenadora Adriane Laste. Até o final do ano o projeto, que integra o hub Nossa Biblioteca, vai distribuir 20 mil livros no RS, com apoio também de BRDE, Rissul e Macromix. O Bibliotecas RS faz parte do hub de projetos Nossa Biblioteca, criado pela empresa de projetos socioculturais CLIC, que já distribuiu 123 mil livros para 620 bibliotecas em todas as regiões do Brasil.
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