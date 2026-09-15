Boticário celebra os gaúchos

O Boticário apresenta a campanha “A beleza de ser gaúcho”, composta por um filme-homenagem com artistas locais e uma mostra musical gratuita, no Cais Embarcadero. A iniciativa une tradição e contemporaneidade por meio de apresentações musicais, ativações sensoriais e experiências imersivas. Neste sábado, dia 19 de setembro, os shows ficam por conta de Shana Müller e Luiza Barbosa e da DJ Tais Scherer. Além das apresentações, a Casa Boti ganha ambientação e experiências imersivas para experimentação de produtos. Entre os destaques está um carrinho de degustação de erva-mate, filtro com água quente para o chimarrão, além de um jogo interativo com brindes, disponível aos fins de semana.
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