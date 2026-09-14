Os Sabores Farroupilha

A Semana Farroupilha movimenta o calendário, a economia e o varejo. Nesse contexto a Doces Boa Vista de Ivoti apresenta a 'Doce Semana Farroupilha', campanha que valoriza a memória afetiva dos gaúchos. Como parte da iniciativa, o diretor Sandro Konzen anuncia três novidades que chegam ao mercado neste mês. A paçoca caseira de 80g, o torrão de amendoim coberto com chocolate de 80g e o pé de moleque crocante, com 52,5g. Hoje a empresa conta com portfólio de 150 produtos e trabalha produzindo receitas, parte da cultura e da memória afetiva dos brasileiros, mantendo atenção para os diferentes perfis de consumidores e mercados.
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