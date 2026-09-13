Missão da ABS-RS na Itália

A Associação Brasileira de Sommeliers no Rio Grande do Sul (ABS-RS) cumpriu missão técnica pela Itália, com roteiro de estudos em três regiões vinícolas. A comitiva, liderada pela presidente Caroline Dani, visitou o Piemonte (Barolo, Asti, Barbaresco), a Toscana (Chianti, Brunello di Montalcino) e Roma (Frascati), passando por marcas como Antinori e Ricasoli. "Ser sommelier é estudar incansavelmente, neste caso para qualificar o ensino que compartilhamos com os alunos", diz Dani. O conhecimento será incorporado às aulas da entidade, reforçando a formação de mão de obra para o mercado de vinhos no Brasil.
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