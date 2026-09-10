Plataforma Super Agro

A JBS reconheceu, por meio da Seara, mais de 40 produtores de aves e suínos durante a Expointer 2026, em Esteio. Os produtores foram premiados em 12 categorias, que consideram critérios como bem-estar animal, manejo, conversão alimentar e qualidade. A edição deste ano também marcou os dez anos da Plataforma SuperAgro, iniciativa de relacionamento da companhia com seus integrados. Com mais de 2,8 mil, o Rio Grande do Sul concentra a maior rede de produtores integrados da Seara no País. Ao longo de uma década, a empresa investiu mais de R$ 4 bilhões na Plataforma SuperAgro nacionalmente, sendo que mais de R$ 12 milhões foram destinados a premiações que reconhecem resultados técnicos e econômicos nas granjas, como a realizada durante a Expointer.
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