Veto às importações de carne

A suspensão das importações de carne brasileira pela União Europeia deve ir além da
discussão comercial, avalia a Sinergia Animal. Para a organização, a decisão evidencia a
necessidade de rever as condições de criação dos animais e o uso abusivo de antimicrobianos na produção. “O problema surge quando medicamentos deixam de ser apenas uma ferramenta terapêutica e passam a integrar a lógica de produção”, afirma Cristina Diniz, diretora-geral da Sinergia Animal. A OMS associa a resistência antimicrobiana a quase 5 milhões de mortes e recomenda reduzir o uso de antibióticos na produção animal. "Quando um animal recebe um medicamento, estamos olhando para o fim de uma cadeia de acontecimentos”, conclui Cristina.
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