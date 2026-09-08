Biblioteca do RS cresce

O projeto Biblioteca RS, que leva livros a escolas públicas gaúchas, chega à reta final do ano com o balanço de milhares de alunos atendidos em 2025 e 2026. Até o fim da iniciativa, serão distribuídos cerca de 20 mil livros a 50 escolas públicas do Estado. Conduzida por Adriane Laste, a ação reúne doações de marcas parceiras e busca novos patrocinadores para ampliar o alcance. Entre as ideias em estudo estão contações de histórias em espaços públicos, com nomes de destaque, indo além da entrega física dos livros. A meta é conectar mais empresas a uma causa de impacto social já comprovado em municípios do RS.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!