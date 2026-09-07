Transcal capacita condutores

A Transcal, de Cachoeirinha, iniciou no mês de agosto um novo ciclo de treinamentos de direção defensiva para seus motoristas, com foco na atualização profissional e prevenção de acidentes. A primeira turma reuniu mais de 20 colaboradores, entre motoristas e instrutores, em capacitação realizada com o Sest Senat. Em quatro horas de duração, a atividade aborda legislação de trânsito, sinalização, regras de circulação e técnicas de condução segura. Um dos destaques é o uso do simulador de direção, que permite aos profissionais vivenciar situações de trânsito e aprimorar a percepção de riscos e a tomada de decisões ao volante.
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