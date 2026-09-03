Um novo roteiro vinícola

Cinco vinícolas da Serra Gaúcha: Berra&Corbelini, em Santa Tereza; Adega Giovanni Tasca, em Monte Belo do Sul, e Zilio Vinhos Únicos, Henrique Dal Castel e Artisti, em Bento Gonçalves — fazem parte da Rota Singular, roteiro que une vinícolas em três diferentes cidades, com degustações que evidenciam o terroir de cada região. Uma amostra do projeto será apresentada em 22 de setembro, às 19h, no Instituto Ling, em Porto Alegre, no evento mensal Desvendando Brasil de Vinhos, comandado por Lucia Porto e Moisés Silva e com gastronomia assinada por Lucas Tolio. Noite limitada a 18 pessoas, com participação de dois produtores e degustação de vinhos das vinícolas. Inscrições pelo site do Instituto Ling.
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