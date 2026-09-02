BanriWay na Expointer

O Banrisul preparou uma programação especial na Expointer 2026, em Esteio, promovendo um relacionamento mais próximo com os pais e seus filhos que desejam conhecer mais sobre soluções financeiras e hábitos saudáveis de gestão do dinheiro. Ao lado da agência do Banco no Parque de Exposições Assis Brasil, próxima da Praça Central, está funcionando o espaço BanriWay, dedicado à promoção da conta BanriWay e à construção de experiências educativas e interativas para o público jovem. O local conta com atendimento especializado, ações interativas, jogos, brindes e atividades que estimulam o aprendizado sobre finanças de forma lúdica e acessível.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!