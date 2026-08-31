Menor nível de desemprego

O mercado brasileiro de trabalho inicia o segundo semestre com forte ritmo de contratações e o menor nível de desocupação em 14 anos. Impulsionado pela queda histórica na taxa de desemprego para 5,4%, o país registra recorde de 103,1 milhões de pessoas ocupadas e abre milhares de novas vagas em todo o território nacional. As oportunidades — que contemplam candidatos com e sem experiência profissional — concentram-se principalmente nos setores de serviços, tecnologia e administração, refletindo o ganho real do rendimento médio do trabalhador, atualmente fixado em R$ 3.738,00.
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