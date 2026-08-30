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Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 00:25

20ª Feira de Oportunidades

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Affonso
O mercado de trabalho está em constante transformação, e acompanhar essas
mudanças é essencial para quem deseja conquistar novas oportunidades profissionais. É
por isso que o Senac Distrito Criativo participa da 20ª Feira de Oportunidades do Senac-
RS, que acontece de 14 a 18 de setembro, com o tema “Acelere seu Futuro”. Durante os
cinco dias de programação, a escola oferecerá atividades gratuitas voltadas ao
desenvolvimento profissional, à empregabilidade e à preparação para os desafios do
mundo do trabalho. A programação reúne oficinas sobre gestão, negócios, marketing,
carreira, empreendedorismo, Inteligência Artificial e inteligência emocional.

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