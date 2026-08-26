IAB celebra os 183 anos

O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) – a mais antiga entidade jurídica das Américas – comemorou 183 anos nesta quarta-feira (26) em sua sede histórica no Rio de Janeiro. Na sessão comemorativa, conduzida pela presidente nacional Rita Cortez, foi exibido o documentário A Palavra em Ação, de Alexandre Pena, sobre a trajetória do ex-senador Bernardo Cabral. Criado por D. Pedro II e presidido por Francisco Gê Acaiaba de Montezuma, o Instituto foi fundado em 1843 em consequência dos cursos jurídicos no Brasil e do exercício da advocacia em nosso País. Ele corresponde atualmente à Academia da Advocacia, sendo espaço dedicado à cultura e debate dos grandes temas nacionais, bem como de defesa da ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito.
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