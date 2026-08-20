Canoas vira aposta da Encorp

Com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 96 milhões, a Encorp Empreendimentos amplia sua área de atuação e chega à Região Metropolitana de Porto Alegre lançando o Casa Tua Santos Ferreira. Localizado em área estratégica de Canoas, próximo do Park Shopping, serão 121 sobrados, com metragens que vão de 157 m² a 210 m². As unidades terão pátio privativo, churrasqueira e plantas de três e quatro dormitórios, com opção de estar íntimo, duas vagas de estacionamento e terraço. O valor das residências parte de R$ 690 mil. Com 35 anos de experiência, a aposta em condomínios fechados de residências horizontais reforça o novo momento da incorporadora no mercado gaúcho da construção civil.
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