Feira do Vinho no Vila Flores

A 7ª edição do Vinho no Vila Flores reunirá mais de 200 rótulos de vinhos naturais, ancestrais e autorais nos dias 19 e 20 de setembro, em Porto Alegre. Participam 28 produtores — 26 gaúchos, um de Santa Catarina e um do Uruguai — que trabalham com cerca de 60 castas cultivadas em diferentes terroirs do Sul da América. Além de variedades conhecidas, como Pinot Noir, Chardonnay e Cabernet Franc, a seleção inclui uvas pouco encontradas em eventos do gênero, como Peverella, Arinarnoa e Zeperina. O público terá degustação livre, contato direto com vinhateiros e feira gastronômica. O evento ocorre das 14h às 20h, na Associação Cultural Vila Flores. Os ingressos estão no Sympla.
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