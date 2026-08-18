Loja com a cara de casa

A Casa D’Lucca inaugurou seu novo endereço na Av. Farroupilha, 4186, em Canoas. Com investimento de R$ 8 milhões, o empreendimento possui 900 m², 4 pavimentos e mobiliza 50 empregos diretos e indiretos. Especializada em mobiliário premium sob medida produzido pela D’Linea, a marca substitui o showroom convencional por ambientes que reproduzem uma residência real. A experiência começa na campainha: o visitante aguarda para ser recebido como se chegasse à casa de alguém. Com atendimento personalizado, o espaço inclui ainda rooftop com jardim, lago e árvores frutíferas, placas solares, captação da água da chuva e estação para veículos elétricos.
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