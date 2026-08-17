Novos videocasts Tramontina

A Tramontina apresenta em sua rede oficial nova campanha para divulgar as coleções de porcelanas, atualizando o convite "Porcelane-se" com o conceito "Todo dia merece mais". A proposta é mostrar que as refeições cotidianas podem se transformar em momentos especiais de conexão, cuidado e celebração. Como principal iniciativa, a marca lança o Brunchcast Tramontina, uma série de videocasts, que explora diferentes composições de mesa. Os vídeos evidenciam as coleções com propostas estéticas variadas, permitindo que o público visualize aplicações reais dos produtos em ocasiões cotidianas de consumo.
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