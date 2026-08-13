Marca do Grupo Herval (Dois Irmãos/RS), a Volis Colchões transformou a personalização do sono em estratégia para atender diferentes perfis de consumidores. A marca aposta no atendimento consultivo e na customização para indicar o modelo de colchão mais adequado a cada pessoa, considerando peso, altura, posição de dormir, idade e preferências individuais. Na linha premium, também permite personalizar tecidos, acabamentos, medidas, altura da base e detalhes estéticos, como bordados. As lojas estão localizadas em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Xangri-Lá.
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