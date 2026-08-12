Wallig apoia a Fitness Race

O Bourbon Shopping Wallig apoia a Super Fitness Race, que acontece no dia 22 de agosto, das 8h30 às 17h30, no estacionamento E5 do empreendimento. A competição, que une corrida e exercícios físicos, e vem conquistando praticantes de crossfit, triátlon e treinamento funcional, chega à sua segunda edição em Porto Alegre. Organizada pela rede SuperForce, a competição tem como objetivo testar a resistência, força e estratégia dos participantes, que possuem a liberdade para dividir as tarefas entre si. A prova conta com as categorias Experience e Challenge, com três quilômetros de corrida, e Pro, com seis quilômetros.
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