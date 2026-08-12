Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasObservador
Observador
Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 18:00

Wallig apoia a Fitness Race

Arte/JC
Compartilhe:
Affonso Ritter
O Bourbon Shopping Wallig apoia a Super Fitness Race, que acontece no dia 22 de agosto, das 8h30 às 17h30, no estacionamento E5 do empreendimento. A competição, que une corrida e exercícios físicos, e vem conquistando praticantes de crossfit, triátlon e treinamento funcional, chega à sua segunda edição em Porto Alegre. Organizada pela rede SuperForce, a competição tem como objetivo testar a resistência, força e estratégia dos participantes, que possuem a liberdade para dividir as tarefas entre si. A prova conta com as categorias Experience e Challenge, com três quilômetros de corrida, e Pro, com seis quilômetros.

Notícias relacionadas