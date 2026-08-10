Top Consumidor para Weinmann

A rede de laboratórios Weinmann recebeu o prêmio Top Consumidor – Marcas de Respeito 2026, distinção concedida a empresas que se destacam pela excelência no relacionamento com os clientes, pela confiança dos consumidores e pela adoção de boas práticas de mercado. A cerimônia ocorreu no Palácio do Comércio, em Porto Alegre, reunindo organizações de diferentes segmentos. Promovido pelo IconX Instituto e pelo ConsumidorRS, com realização da Revista Consumidor e apoio de entidades e marcas de relevância no Estado, o prêmio reconhece empresas que constroem relações sólidas e mantêm a credibilidade junto ao público.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!