Melhor presente aos filhos

O Dia dos Pais costuma trazer lembranças, encontros em família e homenagens àqueles que construíram histórias ao longo da vida. Para muitos empresários, no entanto, a data também desperta uma reflexão mais profunda: o que será deixado além do patrimônio, e principalmente, quem dará continuidade ao negócio construído ao longo de décadas. Ainda assim, a conversa sobre sucessão empresarial continua sendo adiada na maioria das famílias empresárias. A preocupação ganha relevância em um País onde as empresas familiares representam cerca de 90% dos negócios, segundo levantamento do Sebrae e do IBGE.
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