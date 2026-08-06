O suporte aos franqueados

Ao escolher uma franquia, o empreendedor costuma analisar fatores como rentabilidade, investimento inicial e força da marca. No entanto, um aspecto tem ganhado cada vez mais peso na decisão de quem pretende ingressar no franchising: a qualidade do suporte oferecido ao franqueado. Em um mercado cada vez mais competitivo, em que muitos negócios enfrentam dificuldades por falta de orientação após a inauguração, redes que mantêm uma atuação próxima e estruturada conseguem aumentar a performance das unidades, fortalecer o relacionamento com os franqueados e acelerar sua expansão de forma sustentável.
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