Dia dos Pais rumo a Madrid

Em comemoração ao Dia dos Pais, os clientes do Moinhos Shopping poderão concorrer a uma experiência única para fãs de futebol. Entre os dias 28 de julho e 10 de agosto, os visitantes que acumularem R$ 700,00 em compras no shopping, receberão um número da sorte da sorte para concorrer a uma viagem com acompanhante para Madrid, na Espanha, onde poderão conhecer o estádio Santiago Barnabéu, lar do Real Madrid. Casa do time desde 1947, o estádio é um dos mais emblemáticos do futebol mundial e oferece uma experiência imersiva aos visitantes, com tour pelas áreas históricas do clube, museu repleto de troféus e vista panorâmica do gramado.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!