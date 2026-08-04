Azeites Bag in Box 5 litros

Após a boa aceitação da linha Criações Globais, a Prosperato de Caçapava do Sul (RS) amplia seu portfólio com o lançamento de azeites em embalagens bag-in-box de 5 litros. A empresa investiu R$ 150 mil na importação de uma envasadora italiana, que realiza o processo com aplicação de nitrogênio. O sistema reduz o contato do azeite com o oxigênio, inclusive após a abertura da embalagem, contribuindo para preservar por mais tempo seu aroma, sabor e características de qualidade. Segundo a empresa, a tecnologia permite prolongar em até três vezes a conservação do produto em comparação com embalagens convencionais.
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