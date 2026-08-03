Liderança na inadimplência  

O Rio Grande do Sul ainda lidera a inadimplência empresarial no País, apesar da queda registrada em junho de 1,12 ponto percentual em relação a maio. Para apoiar empresas B2B na análise de crédito, a CDL Porto Alegre e a Equifax BoaVista disponibilizam a Consulta PJ, solução com tecnologia em nuvem, novo score de crédito com até 23% mais performance e análises personalizadas para tornar a concessão de crédito mais rápida e segura. A ferramenta permite configurar as consultas conforme a política de crédito de cada empresa, agilizando a análise de risco, protegendo o capital de giro e qualificando a tomada de decisão.
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