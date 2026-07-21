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Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 21 de Julho de 2026 às 19:07

Uma tecnologia antiumidade  

Leia a coluna de Affonso Ritter para o Jornal do Comércio

Leia a coluna de Affonso Ritter para o Jornal do Comércio

Arte/JC
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Affonso Ritter
Em meio ao frio e à umidade característicos do inverno gaúcho, a Volis Colchões (Dois Irmãos/RS) destaca o sistema exclusivo Heat Way, presente no colchão Zart. A tecnologia, desenvolvida pelo Grupo Herval, oferece aquecimento, ventilação e desumidificação, além de contar com um ciclo voltado ao controle de ácaros associados à umidade. O recurso integra a estratégia da fabricante de investir em soluções voltadas à personalização da experiência de sono, permitindo que cada pessoa adapte o colchão às suas necessidades e preferências.

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