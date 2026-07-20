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Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 20 de Julho de 2026 às 18:00

LYX cresce 15% no RS

Arte/JC
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Affonso Ritter
As mudanças no Minha Casa, Minha Vida (MCMV) ao longo do primeiro semestre de 2026 impulsionaram os resultados da LYX Construtora no Rio Grande do Sul, quando registrou crescimento de 15% nas vendas no Estado. Atualmente, os empreendimentos gaúchos já respondem por 47% da performance da construtora, que também atua no Paraná e soma 10 projetos em andamento nos dois estados. Desde a entrada em vigor das novas regras do MCMV, a procura pelos empreendimentos da LYX no RS aumentou cerca de 40%. No Estado, a LYX tem projetos em Porto Alegre, nos bairros Hípica, Ponta Grossa e Restinga, além de projetos em Cachoeirinha e Viamão.

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