LYX cresce 15% no RS

As mudanças no Minha Casa, Minha Vida (MCMV) ao longo do primeiro semestre de 2026 impulsionaram os resultados da LYX Construtora no Rio Grande do Sul, quando registrou crescimento de 15% nas vendas no Estado. Atualmente, os empreendimentos gaúchos já respondem por 47% da performance da construtora, que também atua no Paraná e soma 10 projetos em andamento nos dois estados. Desde a entrada em vigor das novas regras do MCMV, a procura pelos empreendimentos da LYX no RS aumentou cerca de 40%. No Estado, a LYX tem projetos em Porto Alegre, nos bairros Hípica, Ponta Grossa e Restinga, além de projetos em Cachoeirinha e Viamão.
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