Bourbon apoia São Leopoldo Fest

O Bourbon Shopping apoia a São Leopoldo Fest, na Praça do Imigrante, de 22 a 26 de julho, com entrada gratuita. A festa, que comemora os 202 anos do município, contará com atrações musicais, espetáculos de dança e teatro e gastronomia típica, além dos tradicionais jogos germânicos e Desfile da Imigração. Dentre as apresentações musicais estão Yasmin Santos, uma das grandes artistas do sertanejo, e o pagode do Grupo Chocolate. Além da programação artística, haverá mais de 40 expositores, com artesanatos e comidas típicas, entre outros artigos. As soberanas da festa irão fazer uma visita ao Bourbon Shopping São Leopoldo no dia 18/07, às 14h.
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