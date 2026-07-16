Mega feirão de imóveis

Entre os dias 17 e 19 de julho, a MRV realiza o Mega Feirão da Decisão, iniciativa nacional que reúne mais de mil empreendimentos em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, participam unidades de 53 residenciais em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Gravataí, São Leopoldo, Viamão e Caxias do Sul. Durante este final de semana, os clientes poderão adquirir imóveis com entrada parcelada em até 72 vezes, além de contar com benefícios como ITBI e registro gratuitos em empreendimentos selecionados. Quem deseja aproveitar as condições facilitadas deve comparecer a uma loja da marca com documentos pessoais.
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