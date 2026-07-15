Varejo cada vez mais forte

O varejo gaúcho está cada vez mais forte. O Grupo Pereira, dono da bandeira de atacarejo Fort Atacadista, estreou nesta quarta-feira 15 de julho, em Porto Alegre sua sétima loja no Estado, investimento de R$ 50 milhões. Os primeiros passos em solo gaúcho foram em 2023 com a inauguração da loja em Canoas. Depois vieram as unidades de Viamão, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Novo Hamburgo e Gravataí. Com o Fort Atacadista Porto Alegre, o Grupo Pereira soma mais de R$ 500 milhões investidos em expansão no RS e 1.561 empregos gerados no Estado. E ainda este ano está prevista a inauguração de uma unidade em Erechim.
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