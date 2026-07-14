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Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 14 de Julho de 2026 às 18:09

Relatório de sustentabilidade

Arte/JC
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Affonso Ritter
O Banrisul divulgou seu Relatório de Sustentabilidade 2025, documento que apresenta os principais avanços da instituição nas áreas de governança, responsabilidade socioambiental, inovação, relacionamento com clientes e desenvolvimento de pessoas. O relatório aponta ainda a evolução do Banrisul na transição para uma economia de baixo carbono. Em 2025, 49,59% da energia consumida teve origem em fontes renováveis. O banco recebeu, pelo quarto ano consecutivo, o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, reconhecimento pela transparência na gestão e divulgação de suas emissões de carbono.

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