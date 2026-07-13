Estratégia para carne suína

A Seara, da JBS, está consolidando uma mudança estrutural no mercado brasileiro de carne suína ao avançar sobre um dos principais gargalos da categoria: a ausência de marca e padronização no ponto de venda. O Açougue Suínos Seara Reserva é um programa estruturado para transformar o ponto de venda e profissionalizar o varejo. A iniciativa combina capacitação, consultoria técnica e fornecimento de produtos certificados. Presente em mais de 1.300 lojas e apoiado por uma rede de mais de 130 consultores, o programa registra 93% de retenção entre os clientes e vem sustentando ganhos de margem, redução de perdas e aumento de fluxo nas lojas.
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