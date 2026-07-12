Conexões internacionais

A Vidroforte de Caxias do Sul amplia sua presença em mercados internacionais por meio de uma agenda de visitas técnicas, neste mês, na América Central e América do Sul. A iniciativa busca aproximar a empresa de tendências globais, novas tecnologias e demandas dos clientes, acelerando o desenvolvimento de soluções inovadoras. Desde 2018, quando iniciou a metodologia de conexão direta com os mercados atendidos, a Vidroforte já desenvolveu mais de 700 novos produtos a partir desse processo. A estratégia também impulsiona lançamentos como a Linha Prisma, que reforça o investimento da marca em tecnologia e evolução contínua.
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