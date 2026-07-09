Green Benefícios arrecada

A Green Benefícios, empresa gaúcha do setor de benefícios corporativos, arrecadou mais de quatro toneladas de alimentos em uma ação interna durante sua festa junina, o Arraiá do Bem. Os produtos foram revertidos para o Banco de Alimentos de Porto Alegre, instituição da qual a Green é uma das empresas mantenedoras, reconhecida pelo Selo Heróis do Banco de Alimentos. Pela ação, criada em 2024 como iniciativa de solidariedade durante as enchentes, os colaboradores participam da dinâmica de engajamento e mobilização da festa, que troca 1 quilo de alimento perecível por 1 voto de escolha dos “noivos do Casamento da Roça”.
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