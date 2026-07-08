Aporte milionário em Canoas

A Casa D'Lucca, especializada em mobiliário sob medida de alto padrão, investe R$ 8 milhões na abertura de uma loja conceito em Canoas. A unidade terá 900 m² distribuídos em 4 pavimentos, além de rooftop para eventos. Localizado na Av. Farroupilha, 4186, o empreendimento gerou cerca de 50 empregos diretos e indiretos e reforça a aposta da empresa, comandada pelo casal Luisa Pilati e Marcelo Bandeira, no crescimento da construção civil e do mercado imobiliário da Região Metropolitana. A marca já mantém uma unidade na cidade e atende também clientes de Porto Alegre, Serra Gaúcha e Litoral.
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