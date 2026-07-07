Qualidade no atendimento

A Transcal, empresa de transporte coletivo metropolitano que atua em Cachoeirinha, Gravataí e Canoas, finalizou uma etapa importante do seu Plano Anual de Treinamentos, realizado em parceria com o SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte): a capacitação de seu quadro de motoristas, cobradores e fiscais, com foco na qualidade do atendimento e dos serviços prestados. Os treinamentos aconteceram ao longo de um ano e abordaram habilidades comportamentais essenciais, como inteligência emocional, comunicação não-violenta, administração de conflitos e excelência no atendimento ao cliente.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!