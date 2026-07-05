A IA no comércio exterior
A Inteligência Artificial no comércio exterior está deixando de ser uma inovação restrita a grandes corporações para se tornar uma ferramenta de competitividade para empresas de diferentes portes. Em um período marcado por tensões comerciais, mudanças regulatórias, volatilidade cambial e desafios logísticos globais, cresce a adoção de tecnologias capazes de automatizar processos, reduzir erros e aumentar a previsibilidade das operações internacionais. Relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC) aponta que a Inteligência Artificial tem potencial para transformar profundamente o comércio global ao ampliar a produtividade, reduzir custos operacionais e melhorar a eficiência das cadeias de suprimentos.
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