A Ábaco Urbanizadora realiza encontro para apresentar a evolução das obras e os investimentos no Tecnópolis Polo Logístico e Empresarial de Porto Alegre. Entre as presenças confirmadas está a da secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos da Capital, Susana Kakuta, que irá apresentar o 4º Distrito como principal polo de inovação e empreendedorismo da Capital. O evento ocorre na próxima terça-feira (07), a partir das 18h, na Central de Vendas da empresa no bairro Anchieta, em Porto Alegre. Com investimento de R$ 86 milhões, o Tecnópolis é dedicado a diversos setores de negócios, como tecnologia, logística, serviços e indústrias, além de call centers, farmácias e restaurantes.
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