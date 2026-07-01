AIRAZ no Prêmio Abrasce 2026

A AIRAZ, gestora dos shopping centers e galerias comerciais do Grupo Zaffari, conquistou o Troféu Prata no Prêmio Abrasce 2026, categoria Ações de Natal, com o case "Trupe Mágica de Natal", desenvolvido nos shoppings da Rede Bourbon no Rio Grande do Sul e em São Paulo. O reconhecimento foi concedido ao Bourbon Shopping São Paulo, que representou a iniciativa na premiação da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Realizada em dezembro de 2025, a ação levou aos empreendimentos uma experiência que uniu entretenimento, emoção e relacionamento com o público visitante, por meio de performances lúdicas.
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