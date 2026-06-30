A Associação Brasileira de Enologia (ABE) abriu as inscrições para a XXXIV Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2026, edição que integra a programação comemorativa dos 50 anos da entidade. Em um ano especialmente representativo para a vitivinicultura brasileira, a ABE já realizou, de forma inédita no mundo, o Concurso do Suco de Uva Brasileiro e promoveu a maior edição da história do Brazil Wine Challenge. Agora, a entidade volta as atenções para aquele que é considerado seu principal e mais tradicional evento: a Avaliação Nacional de Vinhos. A partir de agosto, a ABE inicia a coleta das amostras diretamente nas vinícolas participantes. Já a Degustação de Seleção, que definirá os vinhos representativos da Safra 2026, será realizada em setembro.
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