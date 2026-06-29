Observador

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Affonso Ritter

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Publicada em 29 de Junho de 2026 às 18:46

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Arte/JC
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Escritório da TIM em Canoas

A TIM Brasil acaba de inaugurar um escritório para atendimento de pequenos e médios negócios (SMB – small and medium business), em Canoas. Sua sede chega com o Grupo Maxtel, maior parceiro autorizado da TIM no Brasil, especializada em soluções de telefonia móvel corporativa e que também está presente em cidades como Florianópolis, Itajaí, Chapecó e Blumenau. O investimento do escritório gaúcho foi de R$ 200 mil e terá equipe com mais de 20 vendedores, além das posições de liderança e de atendimento a parceiros comerciais e consultorias. A expectativa é de que o volume de vendas no Estado dobre com a nova operação.

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